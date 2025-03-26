ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye ve Başkan Erdoğan'a övgü: İyi ülke iyi lider!
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Tom Barrack'ı Beyaz Saray'da kabulünde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Trump Türkiye için, "İyi bir ülke; lideri de iyi." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da onay aldıktan sonra dünyanın farklı ülkelerine gidecek bazı büyükelçilerle Beyaz Saray'da bir araya geldi.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen Barrack, diğer büyükelçi adaylarıyla birlikte basın mensuplarına kısa açıklama yaptı.
Trump'la çalışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren ve kendisine teşekkür eden büyükelçi adayı Barrack, Türkiye için "en kadim medeniyetlerden biri" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump ise Barrack'ın sözlerine, "İyi bir ülke; lideri de iyi." diye karşılık verdi.
TOM BARRACK KİMDİR?
ABD'nin California eyaletinde doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, lisans eğitimini Güney Kaliforniya Üniversitesinde, hukuk eğitimini de San Diego Üniversitesinde tamamladı.