Biden, "Enerji Bakanlığı stratejik petrol rezervlerinden 15 milyon varili daha piyasaya sürecek, bu süreç aralık sonuna kadar devam edecek." ifadesini kullandı.

BİDEN, STRATEJİK REZERVLERİN YARISINDAN FAZLASININ DOLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bağımsız analistlerin rezervlerden yapılan salımların petrol fiyatlarının düşüşünde önemli rol oynadığını onayladığını belirten Biden, stratejik petrol rezervlerinin yarısından fazlasının dolu olduğunu ve bunun acil bir durum için yeterli olduğunu aktardı.

Biden, gelecek aylarda da gerekirse benzeri adımların atılacağına işaret ederek ABD'nin petrol üretiminin kendi yönetimi döneminde arttığını ve ABD'nin şu anda ihraç ettiği petrolün ithal ettiği petrol oranından daha yüksek olduğunu vurguladı.