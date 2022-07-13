ABD Başkanı Joe Biden İsrail’de: Kritik görüşmeler masada olacak

ABD Başkanı Joe Biden resmi ziyaret kapsamında İsrail'e geldi. Biden, 13-16 Temmuz'da İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge ziyaretinin ilk durağı olan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e ulaştı.
ABD başkanlarını taşıyan "Air Force 1" tipi uçakla Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na ulaşan Biden, burada İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Yair Lapid ve eski Başbakan Naftali Bennett tarafından resmi törenle karşılandı.
MASADA 5 DOSYA VAR
Bu, ABD Başkanı Biden'ın göreve geldiği günden bu yana İsrail'e gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Biden'ın İsrail ziyaretinin gündeminde, İran ve Filistin dosyalarının yanı sıra Rusya-Ukrayna krizinin yansımaları, Arap ve İslam ülkeleriyle normalleşmenin yaygınlaştırılması, İsrail'e sağlanan askeri destek ve İsraillilerin ABD vizesinden muaf tutulması konularının yer alması bekleniyor.
ABD Başkanı olarak İsrail'e ilk ziyaretini bugün gerçekleştiren Biden, İsrail seçimlerine müdahale ediyormuş gibi görünmemek için yapacağı açıklamalarda dikkatli olmak zorunda kalacak. Bununla birlikte Biden'ın İsrail'in geçici Başbakanı Yair Lapid ile Batı Kudüs'teki bir otelde yapacağı görüşmesinin gündeminde bölgesel ve uluslararası 5 ağır dosya bulunuyor.
Ziyaretin gündeminin, İran ve Filistin dosyalarının yanı sıra Rusya-Ukrayna krizinin yansımaları, Arap ve İslam ülkeleriyle normalleşmenin yaygınlaştırılması, İsrail'e sağlanan askeri destek ve İsraillilerin ABD vizesinden muaf tutulması konularını içermesi öngörülüyor.
İsrail basınına göre, Biden'ın en zor görüşmesi ise muhtemelen yarın muhalefet lideri eski Başbakan Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşme olacak. Zira Netanyahu ile Amerikan Başkanı'nın mensubu olduğu Demokrat Parti arasındaki ilişkiler özellikle İran ve Filistin dosyaları konusunda gerginlik ve anlaşmazlıklarla karakterize ediliyor.
"BIDEN GURURLA 'BEN BİR SİYONİSTİM' DİYOR"
Biden, 1973'te ABD Senato üyesi olduğu dönemde başlayan siyasi kariyerinden bu yana İsrail'e 10'uncu ziyaretini gerçekleştirecek. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Tom Nides, geçen hafta büyükelçilikte düzenlediği törendeki konuşmasında, İsrail'e onuncu ziyaretini gerçekleştirecek Biden'ın ortaklığın kritik önemiyle birlikte benzersiz bir başkan olduğunu, İsrail'i bildiğini ve sevdiğini söyledi.
Nides, Biden'ın 1973'te Senato üyesi iken yaptığı ilk ziyaretinden başlayarak, Golda Meir'den bu yana her İsrail cumhurbaşkanı ve başbakanıyla dostluk kurduğunu ifade etti.
Biden'ın gururla "Ben bir Siyonistim" dediğini aktaran Nides, İsrail'in güvenliği ve Orta Doğu'daki entegrasyonu için verdiği tavizsiz destekle de bunu somutlaştıran bir başkan olduğunu aktardı.