ABD Başkanı Joe Biden kansere mi yakalandı? Şoke eden gelişmeyi doktoru duyurdu

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Joe Biden'in doktoru Kevin O'Connor, Biden'a göğsündeki bir lezyon için 16 Şubat'ta yapılan biyopsinin sonucunu açıkladı. Doktor O'Connor, biyopsiyle alınan lezyonun "bazal hücreli karsinom" adı verilen bir cilt kanseri türü olduğunu belirterek, "Tüm kanserli doku başarıyla alındı. Daha fazla tedaviye gerek yok" ifadelerini kullandı.