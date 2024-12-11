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Giriş Tarihi: 11.12.2024 20:33 Son Güncelleme: 11.12.2024 20:35

ABD Başkanı seçilen Trump'tan Suriye açıklaması: Kendilerini savunmak zorundalar

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, yeni yönetimin Orta Doğu'da atacağı adımlara ilişkin önemli mesajlar verdi. Orta Doğu'nun önemli olduğunu vurgulayan Trump, "Suriyeliler kendi kendilerini savunmak zorundalar çünkü biz orada olmayacağız." dedi.

ABD Başkanı seçilen Trump’tan Suriye açıklaması: Kendilerini savunmak zorundalar

Trump'ın açıklamaları şu şekilde:

"Suriyeliler kendi kendilerini savunmak zorundalar çünkü biz orada olmayacağız. Orta Doğu önemli ama Orta Doğu'daki sorunu yönetmek Ukrayna ile Rusya'yı barıştırmaktan daha kolay."

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ABD Başkanı seçilen Trump'tan Suriye açıklaması: Kendilerini savunmak zorundalar
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