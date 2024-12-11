ABD Başkanı seçilen Trump’tan Suriye açıklaması: Kendilerini savunmak zorundalar

Trump'ın açıklamaları şu şekilde:

"Suriyeliler kendi kendilerini savunmak zorundalar çünkü biz orada olmayacağız. Orta Doğu önemli ama Orta Doğu'daki sorunu yönetmek Ukrayna ile Rusya'yı barıştırmaktan daha kolay."