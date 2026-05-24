ABD Başkanı Trump: Açıklama yakında yapılacak, İran’la anlaşma büyük ölçüde tamam

Ortadoğu'da haftalardır süren gerilimde gözler Washington-Tahran hattına çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerde nihai bir anlaşmaya çok yaklaştıklarını duyurdu.Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzakerelere ilişkin son durumu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aralarında yer aldığı bölge ülkelerinin liderleriyle ele aldığını bildirdi.

Oval Ofis'te gerçekleştirdiği görüşmelerin çok verimli geçtiğini belirten Trump, şu ifadeleri kullandı: "ABD, İran ve listede yer alan diğer ülkeler arasında nihai hale getirilmesi gereken bir anlaşma büyük ölçüde müzakere edildi. Ayrıca, İsrail Başbakanı Netanyahu ile de bir görüşme yaptım. Bu görüşme de çok iyi geçti. Anlaşmanın son yönleri ve detayları şu anda görüşülüyor ve kısa süre içinde açıklanacak. Anlaşmanın diğer birçok unsuruna ek olarak, Hürmüz Boğazı da açılacak." Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Pakistan'ın arabuluculuğunda bir mutabakat zaptını sonuçlandırmak için çaba gösterdiklerini belirterek, "Anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakınız" diye konuştu.