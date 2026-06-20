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ABD Başkanı Trump: Ben olmasaydım bugün İsrail diye bir yer olmazdı

ABD Başkanı Trump: Ben olmasaydım bugün İsrail diye bir yer olmazdı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırıların bir zorunluluk olduğunu ve nükleer silaha sahip olmamaları gerektiğini belirterek "Ben olmasaydım bugün İsrail diye bir yer olmazdı" dedi.

Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 03:22

ABD Başkanı Donald Trump, Axios haber sitesine verdiği röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu. İran'ı tamamen mağlup ettiklerini öne süren Trump, varılan son anlaşmayı "kayıtsız şartsız teslimiyet" olarak gördüğünü ifade etti. Önceki ABD yönetimlerinin aksine İran'a askeri bir darbe vurduklarını ve liderlik kademesindeki önemli isimleri etkisiz hale getirdiklerini kaydeden Trump, "Ali Hamaney'i ben öldürdüm. Ve maalesef oğlu Mücteba Hamaney'i de yaraladım; ki size şunu söyleyeyim, onunla tanışmadım, onunla konuşmadım ama insanlar ondan bahsediyordu. Ancak onda da belli bir cesaret var çünkü kendisi ağır yaralı" ifadelerini kullandı. "İRAN BİLE, HAMANEYLER BİLE, HEPSİ SÜLEYMANİ'DEN KORKUYORDU" İranlı general Kasım Süleymani'nin de kendi döneminde öldürüldüğünü hatırlatan Trump, "Normalde bunu İsrail'le yapmamız gerekirdi. Ve onu öldürdüğümde İsrail son anda geri çekildi, aslında bunun İsrail'le birlikte yapılması gerekiyordu. Ortak bir işti. Üzerinde 30 gün boyunca çalıştık. Sadece bir sürü insanın bulunduğu ticari yolcu uçaklarıyla seyahat ediyordu, çünkü onları vurup düşürmeyeceğimizi biliyordu" değerlendirmesinde bulundu. Süleymani'ye yönelik saldırıyı "kusursuz" olarak niteleyen Trump, "İşte bu, Orta Doğu tarihindeki en büyük anlardan biriydi, çünkü o son 100 yılın en çok korkulan adamıydı. İran bile, Hamaneyler bile, hepsi Süleymani'den korkuyordu" dedi. "DONANMALARI DENİZİN DİBİNDE" Trump, İran'ın askeri kapasitesinin son savaş sırasında büyük oranda yok edildiği iddiasını yineleyerek, "Hiç uçakları kalmadı. Çok vardı, 200 taneydiler, hepsi yok oldu. Donanmaları 159 gemiden ibaretti değil mi? Hepsi denizin dibinde" şeklinde konuştu. İranlı üst düzey yöneticilerin öldürülmesiyle rejim değişikliğinin fiili anlamda gerçekleştiğini öne süren Trump, "Onlarla ben uğraştım. Hepsi gitti. Şimdi ise aslında en zeki grup olduğunu düşündüğüm üçüncü grupla uğraşıyoruz. Ve ben aslında bunun bir rejim değişikliği olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Trump, Ülkenin dini lideri Mücteba Hamaney ve yönetimde halen etkin olan Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) hatırlatılması üzerine, "Bunlar farklı insanlar. oğul Hamaney farklı" değerlendirmesinde bulundu.

"BORSA BİNLERCE PUAN ARTTI, HERKES DAHA ZENGİN" İran'ın şu anda "daha az radikal" bir grup tarafından yönetildiğini iddia eden Trump, İran'a yönelik saldırıları neden sürdürmediği yönündeki eleştirilere de yanıt verdi. Trump, "Daha sert olabilmemin tek yolu, oraya iki veya üç haftalığına daha girip canlarına okuyana kadar onları bombalamaya devam etmemdir. Değil mi? Peki ama bu bize ne kazandırır?" diye sordu. Savaşın sona ermesiyle birlikte borsanın tavan yaptığını ve petrol fiyatlarının düştüğünü hatırlatan Trump, "En büyük fark ise İran'ın asla nükleer bir silaha sahip olamayacak olmasıdır. Asla nükleer silahları olmayacak. Tamam mı? Bu çok net ve çok basit" ifadelerini kullandı. Savaşın devam etmesi halinde Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin olumsuz etkileneceğini ve petrol sevkiyatının duracağını vurgulayan Trump, İran'la varılan anlaşma sonrasındaki ekonomik göstergelere atıfla "Borsa binlerce puan arttı. Herkes daha zengin. Şimdi, bunu mu tercih edersiniz yoksa bazı aptal insanlar gibi olmayı mı?" ifadelerini kullandı. "KÜBA GÜZEL TOPRAKLARA VE GÜZEL BİR KIYI ŞERİDİNE SAHİP" İran'la anlaşmaya giden süreçte bazı insanlara olan saygısını kaybettiğini ifade eden Trump, isim vermekten kaçındı. Bu kişilerin "sertlik yanlıları" olduğunu söylemekle yetinen Trump, "Bakın size ne söyleyeceğim. Ben insanları öldürme peşinde değilim" şeklinde konuştu. Trump, "İran'dan sonra sıra Küba'ya gelecek" yönündeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine, "Bu konuda esneğiz ama Dışişleri Bakanı Marco Rubio bu işle detaylı şekilde ilgileniyor. Bu arada Marco dahil tüm ekibim çok iyi bir iş çıkarıyor. Ama Marco'nun ailesii Küba'dandı" dedi. Küba'yı askeri bir operasyon gerçekleştirdikleri Venezuela ile karşılaştıran Trump, "Aradaki fark şu ki Venezuela'nın petrolü var, Küba'nın ise yok. Küba güzel topraklara ve güzel bir kıyı şeridine sahip" diye konuştu.