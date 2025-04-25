ABD Başkanı Trump Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisine yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Şi'nin kendisini aradığını kaydeden Trump, Çin ve ABD arasında ticaret anlaşması için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Gelecek birkaç hafta içinde tam bir anlaşma listesi açıklanmasını beklediğini söyleyen Trump, "Kendilerini rahat hissedecekleri bir rakam var ancak bizden bir trilyon dolar kazanmalarına izin veremeyiz" dedi.

Gümrük vergilerinin gerekli olduğunu düşündüğünü vurgulayan Trump, ABD'nin bir yıl sonra ithalat ürünlerine hala yüzde 50 kadar gümrük vergisi uygulaması durumunda bunu 'tam bir zafer' olarak değerlendireceğini ifade etti.

Trump açıklamasında, Ukrayna'da çözüm için yapılacak anlaşma kapsamında Kırım'ın Rus toprağı olarak kalacağını vurgulayarak, "Kırım, Rusya'yla kalacak" diye konuştu. Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün 25 Mart'ta gözaltına alınmasına da değinen Trump, Öztürk'ün durumundan 'haberdar olmadığını' belirterek, Adalet Bakanlığı'ndan elindeki delilleri kamuoyuyla paylaşmasını isteyebileceğini bildirdi.