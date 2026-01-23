ABD Başkanı Trump duyurdu: “İran’a giden büyük bir donanmamız var”

YERYÜZÜNDEN SİLİNMESİ EMRİ VERDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "kendisine yönelik suikast tehditlerini" gerçekleştirmeyi denemesi halinde "onların yeryüzünden silinmesi" için "çok kesin talimatlar" verdiğini belirtmişti. Trump, ikinci kez göreve geldiği başkanlığının ilk yıl dönümünde News Nation kanalına verdiği röportajda, ABD'nin iç ve dış gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, İran'ın "kendisine yönelik suikast tehditlerini" hayata geçirme ihtimalini değerlendiren Trump, "Herhangi bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak. Onları kesinlikle çok sert vuracağım." Demişti Bu konuda çok kesin talimatlar verdiğini aktaran Trump, "Bir şey olursa onları yeryüzünden silecekler." şeklinde konuşmuştu. Trump, İran'ın kendisine yönelttiği suikast tehditleri konusunda ayrıca eski Başkan Joe Biden'ı yeterince karşılık vermemekle suçlamıştı.