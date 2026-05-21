ABD Başkanı Trump duyurdu: Polonya’ya ilave 5 bin asker gönderilecek

Trump, Polonya'da kendisinin de destek verdiği Cumhurbaşkanı Nawrocki ile iyi ilişkilerinin olduğunu vurgulayarak, söz konusu ilişkiler ışığında bu ülkeye ilave 5 bin asker göndereceklerini açıkladı.

"YENİDEN DAĞITMAKTAN BAHSEDİYORUZ"

Konuyla ilgili önceki gün açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Polonya'daki ABD askerlerinin sayısını azaltmadıklarını, sadece asker sevkiyatını ertelediklerini kaydederek, "Burada tüm Amerikan askerlerini Avrupa'dan çekmekten bahsetmiyoruz. Amerikan güvenliğini en üst düzeye çıkaracak şekilde bazı kaynakları yeniden dağıtmaktan bahsediyoruz" demişti.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör