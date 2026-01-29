ABD Başkanı Trump duyurdu: Ukrayna’da 1 haftalık ateşkes ilan edildi

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği 2026 yılının ilk kabine toplantısında, Rusya, Gazze ve Venezuela ile ilgili güncel duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"PUTİN ATEŞKESİ KABUL ETTİ"

Rusya Başkanı Putin ile görüştüğünü belirten ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bölgedeki aşırı soğuklar sırasında bir hafta boyunca Kiev ve diğer kentleri hedef almamasını istedim, o da bunu kabul etti" dedi.

"HAMAS SİLAH BIRAKACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Hamas'la ilgili de açıklamalarda bulunan Trump, "Birçok kişi Hamas'ın silah bırakmayacağını söylüyordu. Hamas silah bırakacak gibi gözüküyor" dedi.

"VENEZUELA HAVA SAHASI AÇILACAK"

Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'e atıfta bulunarak, "Az önce Venezuela Devlet Başkanı ile görüştüm ve ona Venezuela üzerinde tüm ticari hava sahasını açacağımızı bildirdim." dedi. Venezuela hava sahasının ticari uçuşlara en kısa zamanda açılması için ABD Ulaştırma Bakanlığına ve orduya talimat verdiğini kaydeden Trump, Amerikalıların artık Venezuela'ya gidebileceklerini ve "orada güvende olacaklarını" söyledi. Trump ayrıca, ABD'nin büyük petrol şirketlerinin Venezuela'ya giderek projeleri için yerlerini seçmeye başladıklarını ve buradan sağlanacak ekonomik kazancın hem ABD hem de Venezuela için "büyük bir zenginlik" getireceğini ifade etti.