ABD Başkanı Trump: “Erdoğan harika bir arkadaşım"

ABD Başkanı Trump, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Kısa süre içerisinde bir karar vereceğiz" diyen Trump, Başkan Erdoğan ile olan ilişkisine ilişkin, "Türkiye Cumhurbaşkanı'na çok büyük saygım var, Erdoğan harika bir arkadaşım" dedi.

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