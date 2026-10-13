ABD Başkanı Trump: “Erdoğan harika bir arkadaşım"
ABD Başkanı Trump, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İran için, “Kısa süre içerisinde bir karar vereceğiz” diyen Trump, Başkan Erdoğan ile olan ilişkisine de değinerek, "Erdoğan Harika bir arkadaşım" şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Trump, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Kısa süre içerisinde bir karar vereceğiz" diyen Trump, Başkan Erdoğan ile olan ilişkisine ilişkin, "Türkiye Cumhurbaşkanı'na çok büyük saygım var, Erdoğan harika bir arkadaşım" dedi.