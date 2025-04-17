ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell’ı hedef aldı: Berbat biri

ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesinin ardından Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'a yönelik, "Gidecek, eğer (görevden) ayrılmasını istersem ayrılır. İşini yaptığını sanmıyorum. Her zaman çok geç kalıyor, biraz yavaş ve ondan memnun değilim. Eğer gitmesini istersem, inanın bana hemen gider." ifadelerini kullandı.

Powell'ın siyaset yaptığı değerlendirmesinde bulunan Trump, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini belirtti.

Trump, Avrupa Merkez Bankasının faiz indirimlerini anımsatarak, "Görünüşe göre tekrar tekrar düşürecekler ama bizimki (Powell) şirin görünmek istiyor." ifadesini kullandı.

Fed'dekilerin "akıllı" insanlar olmadığını öne süren Trump, Powell'ın "berbat" biri olduğunu kaydetti.

Powell'ın faiz indirimine gitmesi gerektiğini savunan Trump, Avrupa'nın faiz indirimi yapmasıyla ABD'nin Avrupa karşısında dezavantajlı duruma düştüğünü söyledi.

Trump, ABD'de enflasyonun olmadığına işaret ederek, "Faiz oranları dışında her şey düştü. Faiz oranları oldukça yatay." dedi.

ABD Başkanı Trump, "Fed'in faiz oranlarını düşürmeyi Amerikan halkına gerçekten borçlu olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Trump, Powell'ın faiz oranlarını "bir noktada" düşüreceğini belirterek, Powell'ın üzerinde çok fazla siyasi baskı olacağını dile getirdi.