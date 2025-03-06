ABD Başkanı Trump gözünü yine Gazze’ye dikti! Bir tehdit daha: Bu onların sonu olur

ABD Başkanı Trump, bir kez daha Gazze'ye yönelik tehditler savurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, şunları söyledi:

"Tüm rehineleri hemen serbest bırakın ve öldürdüğünüz insanların cesetlerini geri verin, yoksa sizin için her şey bitecek. İsrail'e işi bitirebilmesi için ihtiyaç duyduğu her şeyi gönderiyorum; sözlerime uymazsanız, tek bir Hamas üyesi bile güvende kalmayacak. Hamas Liderliğine: Şu anda hala bir şansınız varken Gazze'den ayrılma zamanı. Ayrıca, Gazze halkına: Güzel bir gelecek sizi bekliyor, ama rehin tuttuğunuz sürece değil. Eğer böyle devam ederseniz, ölüsünüz! Akıllı bir karar verin."

Hamas'a seslenen Trump, "Rehineleri şimdi serbest bırakın, yoksa bu sizin sonunuz olur" ifadelerini kullandı.