ABD Başkanı Trump ile İtalya Başbakanı Meloni arasında "fotoğraf" krizi: "Biz kimseye yalvarmayız"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Donald Trump'ın bir İtalyan televizyon kanalına yaptığı açıklamada G7 zirvesinde kendisiyle fotoğraf çektirmek için "yalvardığını" söylemesine tepki gösterdi. Meloni, "Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurma. Açıkçası şaşkınım. ABD Başkanı'nın müttefiklerine karşı neden böyle davrandığını anlamıyorum. Üstelik bu ilk defa olmuyor. Batı'nın ve ABD'nin düşmanlarına karşı aynı tavrı göstermemesi, aksine onlara çok daha fazla hoşgörüyle yaklaşması hayal kırıklığına yol açıyor. Unutmaması gereken bir şey var: Ne ben ne de İtalya asla yalvarmayız" şeklinde konuştu.





TAJANİ, ABD ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise gerilimin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump'ın Başbakan Giorgia Meloni'ye yönelik ağır ve hakaret içeren sözleri, tüm İtalya'yı rencide etti. Bu nedenle 21 ve 22 Haziran'da planlanan ABD ziyaretimi iptal etmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

"FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN YALVARDI"

Trump, La7 TV kanalına verdiği kısa bir röportajda Meloni hakkında, "Muhtemelen onunla konuştuğum için mutludur. Onunla konuşmak zorunda değildim. Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Benimle fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu. Çektirmeyecektim ama ona acıdım" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce Trump'ın güçlü bir destekçisi olan Meloni, 2025 yılındaki yemin törenine katılan tek Avrupalı lider olmuştu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör