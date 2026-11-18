ABD Başkanı Trump ile Kanada Başbakanı Carney Çin'de bir araya geldi

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Carney ve Trump, APEC Zirvesi marjında bir araya geldi.

Taraflar, iş imkanları yaratacak, satın alınabilirliği artıracak, "Kanada'nın egemenliğine tam saygı gösterecek" ve karşılıklı yarar sağlayan bir ticaret anlaşması için yürütülen çalışmaları ele aldı.

Mevcut çalışmalara devam etme konusunda hemfikir olduklarını aktaran taraflar, yakın temas halinde kalma konusunda da mutabık kaldı.

33. APEC ZİRVESİ

33. APEC Zirvesi, Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenleniyor. Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1989'da toplamıştı. Çin, daha önce 2001'de Şanghay ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.

Zirvede, yarın Çin, Rusya ve ABD liderlerinin katılacağı üçlü toplantı yapılacak.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör