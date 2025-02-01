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Giriş Tarihi: 1.2.2025 23:41

ABD Başkanı Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi arasında görüşme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

AA
ABD Başkanı Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi arasında görüşme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Sisi'nin, Trump'ı arayarak tebrik ettiği, Trump'ın da dostluğu için Sisi'ye teşekkürlerini ilettiği aktarıldı.

Görüşmede Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasında Mısır'ın rolünün de ele alındığı vurgulanan açıklamada, Sisi'nin, "Trump'ın liderliğinin, Orta Doğu barışında altın döneme öncülük edeceğinden emin olduğunu" belirttiği kaydedildi.

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ABD Başkanı Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi arasında görüşme
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