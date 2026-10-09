ABD Başkanı Trump ile Putin anlaştı! Rusya 300 bin ton dizel yakıt aktaracak

ABD Başkanı Donald Trump, küresel enerji piyasalarında ve ABD iç pazarında uzun süredir endişe yaratan dizel krizine ilişkin merakla beklenen o "büyük duyuruyu" yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son derece kritik ve başarılı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, devasa bir dizel tedarik paketi üzerinde anlaştıklarını açıkladı.

MİLYONLARCA TON YAKIT SEVK EDİLECEK

Yapılan anlaşmanın detaylarını paylaşan ABD Başkanı Trump, Rusya'nın Amerikan ve küresel pazarlara derhal 300 bin tondan fazla dizel yakıt aktaracağını bildirdi. Sevkiyatın katlanarak devam edeceğini vurgulayan Trump, kasım ayı boyunca 500 bin ton, hemen ardından 1 milyon ton ve rafinerilerin durumuna bağlı olarak kısa sürede 3 milyon tonluk ek bir dizel teslimatının daha yapılacağını duyurdu.

"ÇİFTÇİLERİMİZ VE KAMYONCULARIMIZ İÇİN EN BÜYÜK ÖNCELİK"

Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolü ve Rus enerjisine yönelik bu kritik adımların piyasaları rahatlatacağını belirten Trump, "Bu büyük duyuru sayesinde hem Amerikalılar hem de tüm dünya için dizel fiyatları rekor seviyede ve çok hızlı bir şekilde düşecek. Özellikle büyük çiftçilerimiz, hayvancılarımız ve nakliyeci kamyon şoförlerimiz için maliyetleri düşürmek benim en büyük önceliğimdir" ifadelerini kullandı.

TRUMP "BÜYÜK DUYURU YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ

Dizelle ilgili "büyük bir duyuru" yapacaklarını belirten ancak detay vermeyen Trump, "Dizel meselesiyle ilgili önemli haberlerimiz olduğunu düşünüyorum. Bu işi fena halde bitireceğiz." demişti.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de motorinin ortalama galon fiyatı 22 Eylül'de 6,53 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.

Motorinin ortalama galon fiyatı, 9 Ekim itibarıyla 6,28 dolar olarak kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, yükselen dizel fiyatları karşısında 5 Ekim'de kara yolu dışında kullanılan araçlarda tüketilen ve kırmızı renge boyanan dizel yakıtın kara yollarında kullanımına geçici olarak izin veren ve bu yakıta uygulanan federal tüketim vergisinin ödenmesini yıl sonuna kadar erteleyen kararı imzalamıştı.

Öte yandan, G7 ülkelerinin liderleri de 2 Ekim'de küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak amacıyla Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koordinasyonunda dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varilin 4 ay içinde serbest bırakılmasına karar vermişti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör