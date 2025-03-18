ABD Başkanı Trump ile Putin telefonda görüşüyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmeye başladığını duyurdu. Görüşme yaklaşık 1 saattir devam ediyor.

Beyaz Saray, görüşmenin olumlu ilerlediğini bildirdi.

Görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi için başlatılan ateşkes adımı başta olmak üzere, küresel ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.