ABD Başkanı Trump: İran ateşkesi birçok kez ihlal etti

ABD Başkanı Donald Trump, süresinin dolmasına kısa bir süre kalan ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, İran'ın anlaşmayı defalarca ihlal ettiğini öne sürdü.

Trump, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı kısa paylaşımla, İran'ın ateşkes kurallarına sadık kalmadığını savundu. Tahran yönetimini hedef alan Trump, "İran ateşkesi defalarca ihlal etti!" ifadelerini kullandı.

İRAN: İRAN PETROL TANKERİ ABD TEHDİDİNE RAĞMEN ÜLKE KARA SULARINA GİRDİ

İran'a ait bir petrol tankerinin, ABD'nin deniz ablukasına rağmen dün gece İran donanmasının eskortluğunda ülke kara sularına girdiği ifade edildi.

İran devlet televizyonunun, ordudan yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı haberinde, "ABD Donanması'ndan gelen çok sayıda tehdide rağmen, İran Donanması tarafından eskort edilen İran tankeri Sili City, Arap Denizi'ni güvenli bir şekilde geçti ve İran karasularına girdi." ifadelerine yer verildi. Adı geçen tankerin, İran'ın güney limanlarından birine yanaştığı belirtildi.

İran'a "deniz ablukası" kararı alan ABD, 19 Nisan'da Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine ateş açtıklarını ve gemiyi ele geçirdiklerini duyurmuştu.