ABD Başkanı Trump: İran bizimle anlaşmak istiyor, bu onlar için en doğru adım olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, İran ile yaşanan gerilime değindi. İran'ın kazanmak için hiç şansı olmadığını savunan Trump, "İran bizimle anlaşmak istiyor ve bu Tahran için en doğru adım olacak." dedi.

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 22:14

ABD Başkanı Trump, İran ordusuna ait 159 gemiyi batırdıklarını, onlarca başka hava ile deniz aracını vurduklarını ve çok sayıda askeri tesisi hedef aldıklarını bildirdi.

"TAHRAN İÇİN EN DOĞRU ADIM OLACAK" İran'ın elindeki savaş kabiliyetinin çok yetersiz bir seviyede olduğunu öne süren Trump, "Belki beyaz bayrak görmeyeceksiniz ama aslında İranlıların ihtiyacı olan şey bu. Teslimiyetin simgesi olan beyaz bayrağı sallamaları gerekiyor. İran bizimle anlaşmak istiyor ve bu Tahran için en doğru adım olacak" ifadelerini kullandı.