ABD Başkanı Trump: İran terörü durdurmayı reddetti
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "İran terörü durdurmayı reddetti. İran'ın hedefi nükleer bombaya doğru çılgınca bir yarıştı. İran'a baskıyı artırmalıyız." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İran'ın terörü durdurmayı reddettiğini iddia etti.
"İRAN'A YÖNELİK BASKI ARTIRILMALI"
"İran'ın hedefi nükleer bombaya doğru çılgınca bir yarıştı." diyen Trump, İran'a yönelik baskının artırılması gerektiğini söyledi.
Trump, "İran'ın nükleer silahı olmayacak. Onları enflasyon mahvediyor. 8 savaşı bitirdim" dedi.
"İRAN'LA ANLAŞMA SEÇİMDEN SONRA"
Trump, "İran'la anlaşmanın seçimden sonra olacağına inanıyorum." dedi.
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