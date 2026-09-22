ABD Başkanı Trump: İran terörü durdurmayı reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "İran terörü durdurmayı reddetti. İran'ın hedefi nükleer bombaya doğru çılgınca bir yarıştı. İran'a baskıyı artırmalıyız." dedi.

ABD Başkanı Trump: İran terörü durdurmayı reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İran'ın terörü durdurmayı reddettiğini iddia etti.

"İRAN'A YÖNELİK BASKI ARTIRILMALI"

"İran'ın hedefi nükleer bombaya doğru çılgınca bir yarıştı." diyen Trump, İran'a yönelik baskının artırılması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump: İran terörü durdurmayı reddetti

Trump, "İran'ın nükleer silahı olmayacak. Onları enflasyon mahvediyor. 8 savaşı bitirdim" dedi.

"İRAN'LA ANLAŞMA SEÇİMDEN SONRA"

Trump, "İran'la anlaşmanın seçimden sonra olacağına inanıyorum." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ABD #İRAN #TRUMP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!