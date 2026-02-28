ABD Başkanı Trump: İran’ın toparlanması birkaç yıl alır

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin nükleer programı ve bölgedeki askeri faaliyetlerine ilişkin yürüttükleri stratejinin perde arkasını anlattı. İran'ın müzakere masasındaki tutumunu "samimiyetsiz" olarak niteleyen Trump, son 25 yıllık sicili incelediklerinde her ay bir saldırı veya kaosla karşılaştıklarını ifade etti.

"MÜZAKERE DEĞİL ZAMAN KAYBI"

ran'ın defalarca anlaşma zeminine yaklaşıp ardından geri adım attığını belirten Trump, bu durumun kendisini "İran aslında hiçbir zaman bir anlaşma istemedi" sonucuna götürdüğünü söyledi. Trump, ekibinin yaptığı incelemelerde Tahran'ın çeyrek asırdır her ay kanlı bir eylem, patlama veya suikastla bağlantılı olduğunu tespit ettiklerini dile getirdi.

Haziran ayında düzenlenen "Gece Yarısı Çekici Operasyonu"na dikkat çeken ABD Başkanı, bu askeri müdahalenin hayati bir eşik olduğunu savundu. Trump, "Eğer o gece o operasyon yapılmasaydı, İran şu an çoktan nükleer silahlara sahip bir güç haline gelmişti" diyerek saldırının nükleer programı felç ettiğini iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından "aynı frekanstayız" mesajı veren Trump, harekatın geleceğine dair masadaki planları da paylaştı. Süreci uzatarak bölgedeki tüm unsurların kontrolünü tamamen ele alabileceklerini ya da harekatı birkaç gün içinde sonlandırıp İran'ı sert bir dille uyarabileceklerini belirten Trump, "Eğer yeniden inşa etmeye başlarlarsa birkaç yıl sonra tekrar görüşürüz" diyerek açık kapı bıraktı. Trump, mevcut tablo karşısında İran'ın stratejik olarak toparlanmasının yıllar alacağının altını çizdi.