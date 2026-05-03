ABD Başkanı Trump: İran'ın yeni teklifini inceledim, kabul edilemez
ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan gelen "barış" tasarısını incelediğini ve "kabul edilemez" olduğunu açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı, savaşı durdurmaya yönelik 14 maddelik barış teklifinin Pakistan aracılığıyla ABD tarafına iletildiğini belirterek, savaşı durdurmaya yönelik teklifin Lübnan dahil tüm cepheleri kapsadığını ve 14 maddeden oluştuğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şu aşamada nükleer müzakereler yok. Savaşı durdurmaya yönelik önerimiz Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesine odaklanıyor ve 14 maddeden oluşuyor. ABD tarafı önerimizle ilgili görüşünü Pakistan tarafına iletti, bunu inceleyip yanıt vereceğiz. Teklifimiz savaşın sona erdirilmesi konusunda bir mutabakata varılmasını ve 30 gün içinde anlaşmaya varılmasını öngörüyor." ifadelerine yer verildi.
"KABUL EDİLEMEZ"
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 14 maddelik "barış" teklifine ilişkin açıklamada bulundu. Trump, teklifi incelediğini ve "kabul edilemez" olduğunu açıkladı.