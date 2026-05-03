ABD Başkanı Trump: İran’ın yeni teklifini inceledim, kabul edilemez

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şu aşamada nükleer müzakereler yok. Savaşı durdurmaya yönelik önerimiz Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesine odaklanıyor ve 14 maddeden oluşuyor. ABD tarafı önerimizle ilgili görüşünü Pakistan tarafına iletti, bunu inceleyip yanıt vereceğiz. Teklifimiz savaşın sona erdirilmesi konusunda bir mutabakata varılmasını ve 30 gün içinde anlaşmaya varılmasını öngörüyor." ifadelerine yer verildi.