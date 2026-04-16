ABD Başkanı Trump: "İsrail ve Lübnan liderleri 34 yıl sonra ilk kez görüşecek"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan Washington saatiyle gece yarısından önce İsrail ve Lübnan'a ilişkin paylaşım yaptı. Trump paylaşımında, "İsrail ve Lübnan arasında biraz nefes alma alanı oluşturmaya çalışıyoruz. İki liderin görüşmesinin üzerinden çok uzun zaman geçti, 34 yıl. Yarın görüşecekler" ifadelerini kullandı.

İsrail veya Lübnan'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Trump'ın duyurusu, İsrail ve Lübnan büyükelçilerinin Washington'da 1993 yılından bu yana ilk kez doğrudan görüşme gerçekleştirmelerinin ardından geldi.