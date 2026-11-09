ABD Başkanı Trump, Katar Başbakanı Al Thani ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile görüştü.

İRAN İLE YÜRÜTÜLEN MÜZAKERELER ELE ALINDI

Adı açıklanmayan kaynaklar, görüşmenin yaklaşık 45 dakika sürdüğünü ve İran ile yürütülen müzakerelerin ele alındığını aktardı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör