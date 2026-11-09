ABD Başkanı Trump, Katar Başbakanı Al Thani ile görüştü
ABD Başkanı Donald Trump ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, Beyaz Saray’da bir araya geldi. Adı açıklanmayan kaynaklar, görüşmede İran ile yürütülen müzakerelerin ele alındığını aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile görüştü.
İRAN İLE YÜRÜTÜLEN MÜZAKERELER ELE ALINDI
Adı açıklanmayan kaynaklar, görüşmenin yaklaşık 45 dakika sürdüğünü ve İran ile yürütülen müzakerelerin ele alındığını aktardı.
Haber Girişi