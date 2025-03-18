ABD Başkanı Trump, Kennedy suikastı belgelerini açıklayacaklarını söyledi: "Muazzam miktarda belgemiz var…”

Trump, başkent Washington'da bulunan John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Trump, Kennedy suikastıyla ilgili bütün belgeleri açıklayacaklarını belirterek, "İnsanlar bunu on yıllardır bekliyor." dedi.

"MUAZZAM MİKTARDA BELGEMİZ VAR"

Trump, "Muazzam miktarda belgemiz var. Çok fazla okunacak şey var. Hiçbir şeyi sansürleyeceğimizi sanmıyorum. Sadece sansürlemeyin dedim. Sansürleyemezsiniz. JFK dosyalarını yayımlayacağız." ifadelerini kullandı. Yaklaşık 80 bin sayfa belgenin yayımlanacağı bilgisini paylaşan Trump, gazetecilere, "Kendi değerlendirmenizi yapacaksınız." diye konuştu.