ABD Başkanı Trump nisan ayında Çin’i ziyaret edecek

Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi ile az önce çok verimli bir telefon görüşmesi yaptık. Ukrayna-Rusya, fentanil, soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri gibi birçok konuyu ele aldık. Çin'le ilişkilerimiz son derece güçlü." ifadelerini kullandı.

Şİ PEKİN'E DAVET ETTİ

Trump, Şi Cinping'in kendisini nisan ayında Pekin'e davet ettiğini ve bu daveti kabul ettiğini duyurdu. Üç hafta önce Güney Kore'de yapılan yüz yüze görüşmeyi hatırlatan Trump, "Artık büyük resme odaklanabiliriz. Bu kapsamda, Devlet Başkanı Şi beni nisan ayında Pekin'e davet etti, ben de bu daveti kabul ettim ve karşılığında ilerleyen aylarda ABD'ye devlet ziyareti için misafirim olmasını teklif ettim." ifadelerini kullandı.

Trump, Şi ile yakın iletişim halinde olma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.