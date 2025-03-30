ABD Başkanı Trump, Putin ile görüşme için tarih verdi! İran’a bombalama tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer program konusunda Washington ile anlaşmaya varmaması halinde Tahran yönetimini "bombalamak" ve ek gümrük vergileriyle cezalandırmakla tehdit etti.

Trump, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna lideri Volodimir Zelenski hakkındaki açıklamalarına tepki gösteren Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Ukrayna ile anlaşmazsa, Rusya'ya ikinci kez petrol yaptırımı uygulayacağız. Putin'in Zelenski hakkındaki ifadeleri doğru yönde ilerlemiyor.

Bu hafta Putin ile görüşmeyi planlıyorum. Zelenski'nin güvenilirliğini sorguladığı için kendisine oldukça kızgınım."