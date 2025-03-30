ABD Başkanı Trump, Putin ile görüşme için tarih verdi! İran'a bombalama tehdidi
ABD Başkanı Donald Trump, "Bu hafta Putin ile görüşmeyi planlıyorum. Ona Zelenski'nin güvenilirliğini sorguladığı için çok kızgınım" dedi. İran ve Rusya'ya yönelik tehditler savuran Trump, "Ukrayna ile anlaşmazsa Rusya'ya ikinci kez petrol yaptırımı uygulayacağız" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer program konusunda Washington ile anlaşmaya varmaması halinde Tahran yönetimini "bombalamak" ve ek gümrük vergileriyle cezalandırmakla tehdit etti.
Trump, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna lideri Volodimir Zelenski hakkındaki açıklamalarına tepki gösteren Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Eğer Ukrayna ile anlaşmazsa, Rusya'ya ikinci kez petrol yaptırımı uygulayacağız. Putin'in Zelenski hakkındaki ifadeleri doğru yönde ilerlemiyor.
Bu hafta Putin ile görüşmeyi planlıyorum. Zelenski'nin güvenilirliğini sorguladığı için kendisine oldukça kızgınım."