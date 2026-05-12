ABD Başkanı Trump sağlık kontrolünden geçecek! Çin ziyaretinden sonra doktorlarıyla görüşecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Donald Trump, 26 Mayıs tarihinde Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde sağlık kontrollerini gerçekleştirecek.

ORDU KOMUTANLIĞI GÖREVİ İÇİN UYGUNLUĞU BELGELENECEK

Gelecek ay 80 yaşına girecek olan Trump, beslenme alışkanlıklarının çok iyi olmadığını fakat fiziksel olarak hiçbir değişim hissetmediğini söylüyor. Trump, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştireceği zirveden yaklaşık on gün sonra doktorlarıyla bir araya gelecek. Bu kapsamlı muayene ile ordu komutanlığı görevini yürütmek için uygunluğunu belgeleyecek.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör