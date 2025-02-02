ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından paylaştı: “Sübvansiyon olmasaydı, Kanada ülke olarak varlığını sürdüremezdi!”

ABD başkanı Trump, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulunarak şunları kaydetti.



ABD'nin Kanada'yı sübvanse etmek için yüz milyarca dolar ödediğini belirten Trump, "Buna hiç gerek yok. Onlarda olup da bizde olmayan hiçbir şey yok." değerlendirmesinde bulundu. Trump, ABD'nin enerji ve kereste kaynaklarına sahip olduğunu belirterek, ülkenin kendi araçlarını yapması gerektiğini ifade etti. "Bu çok büyük sübvansiyon olmasaydı, Kanada ülke olarak varlığını sürdüremezdi. Acı ama gerçek." ifadesini kullanan Trump, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması için çağrısını yineledi. ABD'nin vergilerinin daha düşük olduğunu ve Kanada'ya daha güçlü bir askeri koruma sağlayacaklarını ifade eden Trump, "Üstelik, gümrük vergisi de yok." açıklamasını yaptı. Küreselciler tarafından yürütülen "gümrük vergisi lobisi"nin Kanada, Meksika ve Çin gibi ülkeleri koruduğunu ve ABD'yi zarara uğrattığını paylaşan Trump, ayrıca bu lobinin ABD'ye ticaret, suç ve zehirli ilaçların serbestçe girmesine yol açtığını kaydetti. Trump, "Artık o günler sona erdi. ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'le büyük ticaret açığı var ve 36 trilyon borcu bulunuyor. Biz artık o aptal ülke olmayacağız." ifadesini kullandı. Ürünlerin ABD'de üretilmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Bu, Amerika'nın altın çağı olacak; belki biraz zorluk yaşanacak, belki de hiç olmayacak." mesajını verdi. Trump, ABD'nin artık akılcı şekilde yönetildiğini ve sonuçların olağanüstü olacağını savundu. ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurmuştu.