ABD Başkanı Trump: Suudi Arabistan 600 milyar dolarlık yatırım yapacak
ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Beyaz Saray’da bir araya geldi. Suudi Arabistan'ın ABD’ye 600 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını söyleyen Trump, "Bu yatırımı 1 trilyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.
Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı resmi törenle karşıladı. Karşılama töreni sırasında savaş uçakları, Washington semalarında uçtu.
"ABD'YE YATIRIMI 1 TRİLYON DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"
Suudi Arabistan'ın ABD'ye 600 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını söyleyen Trump, "Bu yatırımı 1 trilyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.
"İRAN'IN NÜKLEER GÜCÜNÜ ELİNDEN ALACAĞIZ"
Tahran yönetimine yönelik tehditlerini de sürdüren Trump, "İran'ın nükleer gücünü elinden alacağız." dedi.