ABD Başkanı Trump: Suudi Arabistan 600 milyar dolarlık yatırım yapacak

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı resmi törenle karşıladı. Karşılama töreni sırasında savaş uçakları, Washington semalarında uçtu.

"ABD'YE YATIRIMI 1 TRİLYON DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Suudi Arabistan'ın ABD'ye 600 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını söyleyen Trump, "Bu yatırımı 1 trilyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

"İRAN'IN NÜKLEER GÜCÜNÜ ELİNDEN ALACAĞIZ"

Tahran yönetimine yönelik tehditlerini de sürdüren Trump, "İran'ın nükleer gücünü elinden alacağız." dedi.