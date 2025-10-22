ABD Başkanı Trump tarih vererek duyurdu! Çin'e uygulanacak gümrük vergisini yüzde 155'e çıkardı
ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım itibarıyla Çin'e uygulanacak gümrük vergilerinin yüzde 150'den yüzde 155'e çıkarılacağını açıkladı. Trump, Çin açısından yüksek vergilerin "sürdürülemez" olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergileriyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.
YÜZDE 155 OLARAK UYGULANACAK
Trump, 1 Kasım itibarıyla Çin'e yüzde 155 ek gümrük vergisi uygulanacağını söyledi. Yüksek vergilerin Çin ekonomisi açısından "sürdürülemez" olduğunu savunan Trump, bu adımı ABD ekonomisini korumak amacıyla attığını belirtti.
"ÇOK ADİL BİR ANLAŞMAYA VARACAĞIZ"
Öte yandan Trump, Beyaz Saray'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'i ağırladığı sırada basın mensuplarının Çin ile ilgili sorularına yanıt vermişti.
Çin'in kendilerine karşı çok saygılı olduğunu ve gümrük vergileri olarak muazzam miktarda para ödediklerini söyleyen Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile Güney Kore'de bir araya geleceğini belirterek, neler yapabileceklerine bakacaklarını ifade etmişti.
Şi ile muhtemelen "çok adil" bir anlaşmaya varacaklarını düşündüğünü aktaran Trump, "her iki ülke için de iyi olacak bir şey" üzerinde çalışacaklarını kaydetmişti.
"ANLAŞMA SAĞLANAMAMASI HALİNDE..."
Trump, "Bence bir anlaşma yapacağız. Bizi nadir toprak elementleriyle tehdit ettiler, ben de onları tarifelerle tehdit ettim, ama onları ayrıca başka birçok şeyle de tehdit edebilirim, mesela uçaklarla. Çünkü uçakları için parça bulamıyorlar." diye konuşmuştu.