ABD Başkanı Trump tarih vererek duyurdu! Çin’e uygulanacak gümrük vergisini yüzde 155’e çıkardı

Çin'in kendilerine karşı çok saygılı olduğunu ve gümrük vergileri olarak muazzam miktarda para ödediklerini söyleyen Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile Güney Kore 'de bir araya geleceğini belirterek, neler yapabileceklerine bakacaklarını ifade etmişti.

Şi ile muhtemelen "çok adil" bir anlaşmaya varacaklarını düşündüğünü aktaran Trump, "her iki ülke için de iyi olacak bir şey" üzerinde çalışacaklarını kaydetmişti.

"ANLAŞMA SAĞLANAMAMASI HALİNDE..."

Trump, "Bence bir anlaşma yapacağız. Bizi nadir toprak elementleriyle tehdit ettiler, ben de onları tarifelerle tehdit ettim, ama onları ayrıca başka birçok şeyle de tehdit edebilirim, mesela uçaklarla. Çünkü uçakları için parça bulamıyorlar." diye konuşmuştu.