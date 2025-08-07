ABD Başkanı Trump: Ukrayna’da ateşkes Putin’e bağlı

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu.

Rusya'ya verdiği 10 günlük sürenin hâlâ gündemde olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Trump "Bu ona bağlı olacak. Ne diyeceğine bakacağız. Çok hayal kırıklığına uğramış haldeyim" ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisi ile görüşmesi için önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesine gerek olmadığını ifade etti.