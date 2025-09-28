ABD Başkanı Trump: Umarım Netanyahu ile anlaşırız

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul edecek. Trump, Netanyahu ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, "Teklif sadece Gazze'yi değil, Orta Doğu'da daha geniş kapsamlı bir barışa ulaşmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

"HERKES GAZZE KONUSUNDA ANLAŞMAK İSTİYOR"

Sözlerine devam eden Trump, "Herkes Gazze konusunda anlaşmak istiyor, umarım Netanyahu ile görüşmede sonuçlandırırız" dedi.