ABD Başkanı Trump ve Macron Beyaz Saray’da bir araya geldi: “Akıllı davranırsak Ukrayna’daki savaşın haftalar içinde sona erebileceğini düşünüyorum…”

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşme öncesi Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalarına vurgu yaparak, "Birkaç hafta gibi kısa bir sürede uzun bir yol kat ettik. Akıllı davranırsak Ukrayna'daki savaşın yakında, haftalar içinde sona erebileceğini düşünüyorum. Başkan Macron da bu süreçte çok yardımcı oldu" dedi. ABD ve Fransa arasındaki ticaret ilişkilerine de değinen Trump, "Fransa ile özel bir ilişkimiz var ve bunu uzun yıllar sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.