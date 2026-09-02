ABD Başkanı Trump: Venezuela henüz seçim yapmaya hazır değil

ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Venezuela’dan neden bir kesin bir seçim tarihi belirlemesini talep etmediği sorulan Trump, "Sadece henüz hazır olduklarını düşünmüyorum” dedi.

ABD Başkanı Trump: Venezuela henüz seçim yapmaya hazır değil
AA

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamaların ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump: Venezuela henüz seçim yapmaya hazır değil

Washington'un neden Caracas'tan kesin bir seçim tarihi belirlemesini talep etmediği sorulan Trump, "Sadece henüz hazır olduklarını düşünmüyorum. Bu, onlar için çok yeni bir durum." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump: Venezuela henüz seçim yapmaya hazır değil

"ONLARI BİR DİKTATÖRLÜKTEN KURTARDIK"


"Onları bir diktatörlükten kurtardık ve hükümetle çok iyi anlaşıyoruz." diyen Trump, Venezuela'daki Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i överek, onun "çok iyi bir iş çıkardığını" ve "son derece saygı gördüğünü" söyledi.

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ABD Başkanı Trump: Venezuela henüz seçim yapmaya hazır değil

Rodriguez'in de seçimlerin yapılmasını istediğini ancak henüz ülkenin buna tam olarak hazır olmadığını vurgulayan Trump, "Ancak yakında bunu yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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