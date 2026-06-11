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ABD Başkanı Trump, yeni Ulusal İstihbarat Direktörü adayını açıkladı

ABD Başkanı Trump, yeni Ulusal İstihbarat Direktörü adayını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Tulsi Gabbard'ın istifası ile boşalan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine Jay Clayton'u aday gösterdiğini duyurdu. Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, özellikle Venezuela ve İran'a yönelik olası askeri operasyonlara karşı çıktığı yönündeki iddialarla sık sık gündeme gelmişti.

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 22:13 Son Güncelleme: 11 Haziran 2026 22:20

ABD Başkanı Donald Trump, halen New York Güney Bölgesi Savcısı olarak görev yapan Clayton'un Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne adaylığını sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımla açıkladı.

"EN KISA SÜREDE ONAYLAMAYA TEŞVİK EDİYORUM" Açıklamada Trump, "ABD Senatosunu, Jay'in adaylığını en kısa sürede onaylamaya teşvik ediyorum." ifadesini kullandı. Trump, Jay Clayton'un daha önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanlığı ile Sullivan & Cromwell hukuk bürosunda yöneticilik yaptığını hatırlatarak, hukuk camiasında saygın bir isim olarak tanındığını vurguladı.