ABD Başkanı Trump, Zelenskiy’i eleştirdi: “Berbat bir iş çıkardı, ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi…”

ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelere Rusya ile devam edeceğini belirterek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy’i eleştiri yağmuruna tuttu. “Berbat bir iş çıkardı, ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi…”

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 20:09

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i eleştirdi. Trump, açıklamasında, "komedyen" diye nitelendirdiği Zelenskiy'nin hiç başlamaması gereken bir savaşı başlattığını ve bu süreçte kötü bir iş çıkardığını savundu. Zelenskiy için, "ABD'yi 350 milyar dolar harcayarak, kazanılması mümkün olmayan ve hiç başlaması gerekmeyen, ancak ABD ve 'Trump' olmadan kendisinin asla çözemeyeceği bir savaşa girmeye ikna etti.

Bunun da ötesinde Zelenskiy, kendisine gönderdiğimiz paranın yarısının 'kayıp' olduğunu itiraf ediyor. Seçimlere girmeyi reddediyor." değerlendirmesini yapan Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın da bu süreçte aynı derecede kötü bir yönetim gösterdiğini ifade etti. ABD Başkanı Trump, müzakerelere Rusya ile devam edeceğini kaydederek, "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı.