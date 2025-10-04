ABD Başkanı Trump’ın resmi dolarlara basılacak

Gelecek yıl ülkenin bağımsızlığının 250'nci yıl dönümü anısına çıkarılacak madeni dolarda Başkan Donald Trump'ın resminin yer alacağı belirtildi.

Planlanan tasarıma göre, paranın bir yüzünde Trump'ın profili bulunacak, diğer yüzünde ise Amerikan bayrağı önünde yumruklarını sıkmış bir şekilde tasvir edilen Trump yer alacak. Madeni para üzerinde ayrıca "Savaş, savaş, savaş" ifadesi yer alacak.