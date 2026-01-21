ABD Başkanı Trump'tan Avrupa için kritik geri adım: Grönland vergileri uygulanmayacak
ABD Başkanı Donald Trump, NATO genel Sekreteri Rutte ile görüştü. Grönland'la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduklarını belirten Trump, "Buna dayanarak, yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini uygulamayacağım" dedi.
ABD Başkanı Trump, Davos'taki Grönland görüşmelerine ilişkin Truth Social hesabından bir açıklama yaptı.
HARİKA BİR ÇÖZÜM OLACAK
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm, hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır." değerlendirmesini yaptı.
GÜMRÜK VERGİLERİ İPTAL EDİLDİ
ABD Başkanı, bu kapsamda Grönland konusunda ilgili Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini ise durdurduğunu belirtti.