ABD Başkanı Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Gazze’de anlaşma için yoğun çaba harcıyor, güçlü bir lider

Başkan Erdoğan'ın anlaşma için yoğun çaba harcadığını belirten Trump, "Erdoğan çok güçlü bir lider. Hamas ona büyük saygı duyuyor." dedi.

"TÜM ÜLKELERDEN DESTEK GELDİ"

Trump, Ülkesinin sunduğu Gazze planına tüm ülkelerden destek geldiğini belirterek, "Neredeyse her ülke bu anlaşma üzerinde çalışıyor ve bunu başarmaya çalışıyor. Bu, inanılmaz bir şekilde, herkesin bir araya geldiği bir anlaşma" dedi.