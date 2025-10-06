ABD Başkanı Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Gazze'de anlaşma için yoğun çaba harcıyor, güçlü bir lider
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Erdoğan hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Başkan Erdoğan'ın Gazze'de anlaşma için yoğun çaba harcadığını belirten Trump, "Kendisi şahane biri. Çok güçlü bir lider. Hamas ona büyük saygı duyuyor." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes planına ilişkin açıklamalarda bulundu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
"ERDOĞAN ÇOK GÜÇLÜ BİR LİDER"
Başkan Erdoğan'ın anlaşma için yoğun çaba harcadığını belirten Trump, "Erdoğan çok güçlü bir lider. Hamas ona büyük saygı duyuyor." dedi.
"ANLAŞMANIN YAKINDA OLMASINI BEKLİYORUZ"
Gazze anlaşmasının yakında olmasını beklediklerini dile getiren Trump, Hamas'ın çok önemli konular üzerinde anlaşmaya vardığını ifade etti.
"TÜM ÜLKELERDEN DESTEK GELDİ"
Trump, Ülkesinin sunduğu Gazze planına tüm ülkelerden destek geldiğini belirterek, "Neredeyse her ülke bu anlaşma üzerinde çalışıyor ve bunu başarmaya çalışıyor. Bu, inanılmaz bir şekilde, herkesin bir araya geldiği bir anlaşma" dedi.