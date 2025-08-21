ABD Başkanı Trump’tan beklenmedik Ukrayna çıkışı: Rusya karşısında kazanma şansı yoktu

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna karşısında kazanma şansı olmadığını belirterek, eski Başkan Joe Biden'ı eleştirdi. Biden'ın Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadele etmesine izin vermediğini dile getiren Trump, o dönem kendisinin başkan olması durumunda bu savaşın asla olmayacağını söyledi.

"UKRAYNA'NIN KAZANMA ŞANSI YOKTU"

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili beklenmedik bir çıkış yaptı.

Trump, "İşgalci bir ülkeye saldırmadan bir savaşı kazanmak imkansız olmasa da çok zordur. Bu, sporda harika bir savunması olan ama hücum oynamasına izin verilmeyen bir takım gibidir. Kazanma şansı yoktur. Ukrayna ve Rusya'da da durum böyle" dedi.