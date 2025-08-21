ABD Başkanı Trump'tan beklenmedik Ukrayna çıkışı: Rusya karşısında kazanma şansı yoktu
ABD Başkanı Donald Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ilginç bir açıklama geldi. Ukrayna'nın Rusya karşısında kazanma şansının olmadığını söyleyen Trump, Biden’ın Ukrayna'nın sadece savunma pozisyonunda kalmasına izin verdiğini, Rusya’ya karşı mücadele etmesine izin vermediğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna karşısında kazanma şansı olmadığını belirterek, eski Başkan Joe Biden'ı eleştirdi. Biden'ın Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadele etmesine izin vermediğini dile getiren Trump, o dönem kendisinin başkan olması durumunda bu savaşın asla olmayacağını söyledi.
"UKRAYNA'NIN KAZANMA ŞANSI YOKTU"
Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili beklenmedik bir çıkış yaptı.
Trump, "İşgalci bir ülkeye saldırmadan bir savaşı kazanmak imkansız olmasa da çok zordur. Bu, sporda harika bir savunması olan ama hücum oynamasına izin verilmeyen bir takım gibidir. Kazanma şansı yoktur. Ukrayna ve Rusya'da da durum böyle" dedi.
"BİDEN, UKRAYNA'NIN SADECE SAVUNMA POZİSYONUNDA KALMASINA İZİN VERDİ"
ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ı "beceriksiz" olarak nitelendiren Trump, Biden'ın Ukrayna'nın sadece savunma pozisyonunda kalmasına izin verdiğini, Rusya'ya karşı mücadele etmesine izin vermediğini belirterek, "Bu nasıl sonuçlandı? Ne olursa olsun ben başkan olsaydım bu savaş asla olmazdı. Önümüzdeki günler ilginç olacak" dedi.