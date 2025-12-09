ABD Başkanı Trump’tan çarpıcı açıklama: “Bu savaş 3. Dünya Savaşı’na dönüşebilirdi”
ABD Başkanı Donald Trump, Politico gazetesine gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için yapılan görüşmelere değinen Trump, söz konusu gidişatın iyi olmadığını ifade etti. Trump açıklamasında, “Rusya'nın "şüphesiz müzakere için daha güçlü bir konumda" olduğunu söyleyerek "Bu savaş, 3. Dünya Savaşı'na dönüşebilirdi. Ancak artık olmayacak” dedi.
Trump, Politico'ya verdiği mülakatta dünya gündemine ve iç politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için yürütülen görüşmelere ilişkin Trump, Rusya'nın "şüphesiz müzakere için daha güçlü bir konumda" olduğunu söyleyerek "Bu savaş, 3. Dünya Savaşı'na dönüşebilirdi. Ancak artık olmayacak. Ben başkan olmasaydım 3. Dünya Savaşı olabilirdi." diye konuştu. Trump, Avrupa'nın Rusya-Ukrayna Savaşı konusunu "iyi ele alamadığını" ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD'nin önerdiği barış planını "okumadığını" savunarak "Belki gece okumuştur. Okuduysa hoş olur." ifadesini kullandı.
Ukrayna'da seçim yapılmasının vaktinin gelip gelmediğine ilişkin soruya Trump, "Evet, bence vakti geldi. Çok uzun zaman oldu. (Durum) Çok iyi gitmiyor. Bence zamanı geldi. Seçim yapmak için önemli bir an olduğunu düşünüyorum. Seçim yapmamak için savaşı kullanıyorlar, ancak bence Ukrayna halkının bu seçeneği olmalı." yanıtını verdi. Trump, seçim yapılması halinde "belki Zelenskiy'nin kazanabileceğini" dile getirerek, "Demokrasiden bahsediyorlar ancak artık demokrasinin olmadığı bir noktaya geliyor." yorumunu yaptı. Zelenskiy'nin "bir şeyleri kabul etmesi gerektiğini" ve Ukrayna'nın savaş boyunca birçok toprak kaybettiğini söyleyen Trump, "Bunun (savaşı) kazanmak olduğunu söyleyemezsiniz." dedi. Trump, göreve başlamasından bu yana 8 savaş bitirdiğini belirterek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın en kolayı olabileceğini, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy'nin birbirlerinden "nefret etmesi" nedeniyle zorlandığını savundu.
"ABD'Yİ YÖNETMEK İSTİYORUM. AVRUPA'YI DEĞİL"
Trump, "Avrupa'nın Ukrayna'yı savaşı kazanana kadar desteklemek istemesine" dair de, Avrupa ile dost olduğunu, kendisinin " gerçek bir düşmanı olmadığını" söyleyerek, şunları kaydetti: "Avrupa'da iyi liderleri ve kötü liderleri biliyorum. Akıllı liderleri ve aptal liderleri biliyorum. Gerçekten aptal bazı liderler de var. İyi iş çıkarmıyorlar. Avrupa birçok açıdan iyi bir iş çıkarmıyor. Çok konuşuyorlar." Trump, Ukrayna konusunda "Avrupa konuşuyor ancak icraat yapmıyor. Savaş sadece devam ediyor." yorumunu yaparak Avrupa'daki gidişata göre bir süre sonra bu kıtadaki ülkelerin yaşanabilir ülkeler olamayacağını ve göçmen politikasının "bir felaket" olduğunu belirtti. "Göçmenlerle ilgili yaptıkları bir felaket. Bizde de gelmekte olan bir felaket vardı ancak ben durdurabildim." diyen Trump, Avrupa'ya dünyanın dört yanından insanların göç ettiğini anımsatarak, "Avrupa'nın siyasi olarak doğrucu davranmaya çalıştığını, göçmenleri geri göndermek istemediğini" ifade etti. Trump, bu duruma nasıl müdahil olacağına ilişkin soruyu "ABD'yi yönetmek istiyorum. Avrupa'yı değil." şeklinde yanıtladı.