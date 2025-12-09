ABD Başkanı Trump’tan çarpıcı açıklama: “Bu savaş 3. Dünya Savaşı’na dönüşebilirdi”

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında ise "Günleri sayılı." yorumunu yapan Trump, Maduro'nun uyuşturucu taciri, suçlu, mahkum veya akli dengesi yerinde olmayan milyonlarca insanı ABD'ye yolladığını ileri sürdü. Trump, "Gerçekten çok kötü insanları ülkemize gönderiyorlar ve bunu herkesten daha iyi yapıyorlar. Hapishanelerini ülkemize boşalttılar ve bu mahkumlar gerçekten çok sert insanlar." görüşünü paylaştı. "Peki, Maduro'yu görevden almak için ne kadar ileri giderdiniz?" sorusunu cevaplamak istemeyen Trump, "Venezuela halkının iyi muamele görmesini istiyorum." diye konuştu. 2 Eylül'de Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye iki kere üst üste saldırılması hakkında konuşan Trump, "Her bir tekneyi batırdığımızda 25 bin kişiyi kurtarıyoruz." dedi. ABD Başkanı ayrıca, "Ve çok yakında karada da onlara saldıracağız." ifadesini kullandı. Trump, ABD'de "uyuşturucu kaçakçılığı" ve "ateşli silah kullanmak"tan suçlu bulunarak 45 yıl hapis cezasına çarptırılan ve kendisi tarafından affedilen eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez hakkında şunları söyledi: "Kendisini tanımıyorum. İnsanlar onun Obama/Biden tipi bir düzenlemeyle, yani tuzağa düşürüldüğünü söyledikleri dışında, onun hakkında çok az şey biliyorum."

"(CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN) O GÜÇLÜ BİR ÜLKE VE GÜÇLÜ BİR ORDU İNŞA ETTİ" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dostu olduğunu belirten Trump, Avrupalı liderlerin bazı durumlarda Erdoğan ile görüşmesi için kendisinden ricada bulunduğunu kaydetti. Trump, "Erdoğan benim dostum. Erdoğan ile bir sorunları olduğunda, onunla konuşamadıkları için benim kendisini aramamı istiyorlar." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman anlaşabildiğini kaydeden Trump, "O güçlü bir ülke ve güçlü bir ordu inşa etti." ifadesini kullandı.