Trump, Rutte ile Florida'da Mar-a-Lago konutundaki görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. ABD'li savunma şirketlerinin yapım aşamasındaki 20'den fazla yeni tesiste kaydettikleri ilerleme hakkında NATO'yu bilgilendirdiğini aktaran Trump, bu şirketlerin Patriot, THAAD sistemleri ve Tomahawk füzelerinin yanı sıra saldırı ve savunma amaçlı birçok yeni silahın üretimine odaklandığını ifade etti.

Trump, söz konusu silahların henüz kamuoyu veya başka ülkeler tarafından görülmediğini vurgulayarak, ülkesinin daha önce bu kadar askeri ekipman veya mühimmat üretmediğini, ABD'nin müttefiklerinin ve ortaklarının da bundan faydalanacağını kaydetti.

TRUMP'IN PUTİN İLE GÖRÜŞMESİ

Çin'de Putin'le yaptığı görüşmelere ilişkin de Rutte'ye bilgi verdiğini aktaran Trump, Putin ile görüşmesinde, "Putin'in Avrupa'daki topraklara yönelik tüm askeri saldırganlığı geri çekmesini istediğini" bildirdi.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşmaya varılmasını umduğunu ve bunun da güçlü bir olasılık olduğuna inandığını ifade etti. Trump ve Rutte'nin görüşmesinin ardından yapılan ortak açıklamada, iki ismin Rusya-Ukrayna Savaşı, İran'daki çatışmalar ve İttifak içindeki savunma harcamalarının artmasını ele aldıkları duyurulmuştu.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör