ABD Başkanı Trump'tan Çin'e Panama kanalı resti: "Askeri güç kullanabilirim"

Kanalın inşası sırasında 38 bin Amerikalının sıtma ve diğer sebeplerden hayatını kaybettiğini savunan Trump, dönemin en büyük ve en pahalı projesi olan kanalın kontrolünün devredilmesini eleştirdi. Daha önceki açıklamalarında Panama Kanalı'nı kontrol altına almak için askeri güç kullanabileceğini söyleyen Trump, bugünkü konuşmasında İran'daki savaşa ve Venezuela'daki operasyona değindikten sonra bunları Panama Kanalı ile ilişkilendirdi.

"ÇİN'İN PANAMA KANALI'NI ELE GEÇİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Trump, "Panama Kanalı'nı verdik. Ve yaptıkları ilk şey ne oldu biliyor musunuz? Gemiler için fiyatları dört katına çıkardılar. Ve tek bir gemi bile kaybetmediler. Sonra fiyatları iki kez daha artırdılar. Yine tek bir gemi bile kaybetmediler. Kanalı vermek ne kadar aptalcaydı. Ve şimdi ise Çin, Panama Kanalı'nı ele geçirmeye çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Tamam mı?" dedi.