ABD Başkanı Trump'tan Çin'e Panama kanalı resti: "Askeri güç kullanabilirim"
ABD Başkanı Donald Trump, Panama Kanalı’nı ABD’nin inşa ettiğini ve ABD'nin kontrolünden çıkmasının hata olduğunu ifade ederek, "Şimdi ise Çin, Panama Kanalı’nı ele geçirmeye çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Tamam mı?" dedi. Daha önceki açıklamalarında Panama Kanalı’nı kontrol altına almak için askeri güç kullanabileceğini söyleyen Trump, bugünkü konuşmasında İran’daki savaşa ve Venezuela’daki operasyona değindikten sonra bunları Panama Kanalı ile ilişkilendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Dakota eyaletindeki Theodore Roosevelt Başkanlık Kütüphanesi'nin açılış programında konuştu. Buradaki konuşmasında eski Başkan Roosevelt'i "hayranlık duyduğu bir isim" olarak nitelendiren Trump, Panama Kanalı'nın Roosevelt döneminde Amerika tarafından inşa edildiğini söyledi.
"ASKERİ GÜÇ KULLANABİLİRİM"
Kanalın inşası sırasında 38 bin Amerikalının sıtma ve diğer sebeplerden hayatını kaybettiğini savunan Trump, dönemin en büyük ve en pahalı projesi olan kanalın kontrolünün devredilmesini eleştirdi. Daha önceki açıklamalarında Panama Kanalı'nı kontrol altına almak için askeri güç kullanabileceğini söyleyen Trump, bugünkü konuşmasında İran'daki savaşa ve Venezuela'daki operasyona değindikten sonra bunları Panama Kanalı ile ilişkilendirdi.
"ÇİN'İN PANAMA KANALI'NI ELE GEÇİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"
Trump, "Panama Kanalı'nı verdik. Ve yaptıkları ilk şey ne oldu biliyor musunuz? Gemiler için fiyatları dört katına çıkardılar. Ve tek bir gemi bile kaybetmediler. Sonra fiyatları iki kez daha artırdılar. Yine tek bir gemi bile kaybetmediler. Kanalı vermek ne kadar aptalcaydı. Ve şimdi ise Çin, Panama Kanalı'nı ele geçirmeye çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Tamam mı?" dedi.