ABD Başkanı Trump’tan Çin’e vergi tarifesi açıklaması: “Önemli bir şey vermedikleri sürece düşmeyecek”

Trump, Air Force One uçağında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Trump, "Çin bize önemli bir şey vermediği sürece tarifeleri düşürmeyeceğiz." diye konuştu. Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde günde 5 milyar dolar kaybettiklerini ve kendisinin bu rakamı aşağı çektiğini belirterek, yakında bu zararın tersine döneceğini ancak daha gidilecek yol olduğunu söyledi. Karşılıklı gümrük vergilerinde yeni bir ertelemenin olası olmadığını dile getiren Trump, anlaşma yapacaklarını, anlaşma olmazsa da tarifeleri makul bir şekilde belirleyeceklerini ifade etti.