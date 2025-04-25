ABD Başkanı Trump’tan Çin’e vergi tarifesi açıklaması: “Önemli bir şey vermedikleri sürece düşmeyecek”
ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump Çin’e uyguladıkları vergi tarifeleri ile ilgili “Bize önemli bir şey vermediği sürece tarifeleri düşürmeyeceğiz."dedi. Öte yandan Trump piyasaların tarifelere uyum sağlayıp sağlamadığı hakkına konuşarak, “Şimdi anlamaya başlıyorlar." İfadelerine yer verdi.
Trump, Air Force One uçağında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Trump, "Çin bize önemli bir şey vermediği sürece tarifeleri düşürmeyeceğiz." diye konuştu. Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde günde 5 milyar dolar kaybettiklerini ve kendisinin bu rakamı aşağı çektiğini belirterek, yakında bu zararın tersine döneceğini ancak daha gidilecek yol olduğunu söyledi. Karşılıklı gümrük vergilerinde yeni bir ertelemenin olası olmadığını dile getiren Trump, anlaşma yapacaklarını, anlaşma olmazsa da tarifeleri makul bir şekilde belirleyeceklerini ifade etti.
Piyasalarda içeriden bilgiyle işlem yapılıp yapılmadığına dair soruya cevaben de Trump, kendi için taahhütte bulunabileceğini ancak kendisi için binlerce kişinin çalıştığını söyledi. Trump, kimsenin bunu yapmış olabileceğini düşünmediğini kaydetti.