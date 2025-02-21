ABD Başkanı Trump’tan ezber bozan çıkış! Putin’i övdü, Zelenski’yi hedef aldı

ABD Başkanı Trump, Fox News Radyo'ya verdiği mülakatta, dış politika gündemini ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi. Trump, savaşı sona erdirmek üzere Suudi Arabistan'da başlayan müzakerelerin devam edeceğini ve bir noktada Rusya ile anlaşacaklarını belirtti.

"BOŞA HARCANMIŞ BİR GÖRÜŞME"

Riyad'daki müzakerelere Zelenski'nin neden davet edilmediğine ilişkin Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'in Kiev'e gittiğini ancak orada "boşa harcanmış bir görüşme" yaptığını ve bundan pişman olduğunu kaydetti.

Trump, "Dürüst olmak gerekirse Zelenski'nin müzakerelere katılmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Zelenski toplantıya davet edilmediğini söylediğinde, bu bir öncelik değildi çünkü şu ana kadar müzakerelerde çok kötü bir iş çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.