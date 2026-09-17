ABD Başkanı Trump'tan Fed'e çağrı: Faiz oranlarını düşürün, hem de hemen
ABD Merkez Bankası, 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti. Fed'in kararı sonrası ABD Başkanı Donald Trump, faizlerin hemen düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faiz oranları %1 veya daha az olmalı, çünkü açık ara dünyadaki en iyi krediye sahibiz." dedi.
ABD Merkez Bankası (Fed) 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti. Fed'in faiz kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın çok sert tepkisine yol açtı.
"FAİZ ORANLARINI HEMEN DÜŞÜRÜN"
ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in kararı sonrası faizlerin hemen düşürülmesi gerektiğini ifade etti.
Trump, "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faiz oranları %1 veya daha az olmalı, çünkü açık ara dünyadaki en iyi krediye sahibiz. Ülkemiz yeni yatırımlarla uçuyor! Dünyadaki neredeyse her ülkeyi biz 'taşıyoruz' ve bu artık böyle devam edemez. Faiz oranlarını düşürün, hem de hemen!" ifadelerini kullandı.
FED EN SON 2023'TE FAİZ ARTIRMIŞTI
Fed, politika faizinde geçen yıl eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puan indirime gitmesinin ardından bu yılın ilk beş toplantısında da politika faizini sabit tutmuştu.
Son dönemde ülkede iş gücü piyasasının güçlü, enflasyonun ise hedefin üzerinde kalmaya devam ettiğine işaret eden veriler, faiz artışı beklentilerini güçlendirmişti.