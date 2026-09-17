ABD Başkanı Trump’tan Fed’e çağrı: Faiz oranlarını düşürün, hem de hemen

"FAİZ ORANLARINI HEMEN DÜŞÜRÜN"

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in kararı sonrası faizlerin hemen düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Trump, "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faiz oranları %1 veya daha az olmalı, çünkü açık ara dünyadaki en iyi krediye sahibiz. Ülkemiz yeni yatırımlarla uçuyor! Dünyadaki neredeyse her ülkeyi biz 'taşıyoruz' ve bu artık böyle devam edemez. Faiz oranlarını düşürün, hem de hemen!" ifadelerini kullandı.