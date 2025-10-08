ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması: Müzakereler iyi gibi duruyor, ateşkes çok yakın
Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da İsrail ve Filistin heyetleri arasındaki müzakerelerin olumlu ilerlediğini belirterek, "Hafta sonu Orta Doğu'ya gidebilirim. Gazze'de ateşkes çok yakın." dedi.
Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de Beyaz Saray'da duyurduğu Gazze'de ateşkes planına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
"ATEŞKES ÇOK YAKIN"
Mısır'da İsrail ve Filistin heyetleri arasındaki müzakerelerin iyi gittiğini söyleyen Trump, hafta sonu Orta Doğu'ya gidebileceğini belirterek, "Gazze'de ateşkes çok yakın." dedi.
"GÖRÜŞMELERDE İLERLEME VAR"
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Hamas ve İsrail arasında yapılan dolaylı görüşmeler hakkında bilgi verdi.
Heyetler arasındaki görüşmelerde ilerleme olduğunu kaydeden Rubio, her an bölgeye gidebileceğini ifade etti.
Rubio, "Mısır'da işler o kadar hızlı ilerledi ki yakında oraya gitmemiz gerekebilir. Muhtemelen Başkan Trump da gidebilir. Olaylar iyi yönde ilerliyor ama hâlâ yapılması gereken işler var." dedi.