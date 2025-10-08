ABD Başkanı Trump’tan Gazze açıklaması: Müzakereler iyi gibi duruyor, ateşkes çok yakın

Mısır'da İsrail ve Filistin heyetleri arasındaki müzakerelerin iyi gittiğini söyleyen Trump, hafta sonu Orta Doğu'ya gidebileceğini belirterek, "Gazze'de ateşkes çok yakın." dedi.

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de Beyaz Saray'da duyurduğu Gazze'de ateşkes planına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"GÖRÜŞMELERDE İLERLEME VAR"

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Hamas ve İsrail arasında yapılan dolaylı görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Heyetler arasındaki görüşmelerde ilerleme olduğunu kaydeden Rubio, her an bölgeye gidebileceğini ifade etti.